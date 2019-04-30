Почти 2 тысячи рабочих заблокированы в шахте в ЮАР

В шахте на территории ЮАР оказались заблокированы примерно 1,8 тысячи рабочих. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно имеющейся информации, речь идет о шахте компании Sibanye Gold. Причиной произошедшего стала авария, из-за которой вышла из строя система транспортировки шахтеров.

В компании заверили, что шахтеры находятся в безопасности. Система вентиляции работает, а у рабочих есть доступ к воде.

Ранее на севере Афганистана восемь человек погибли от ядовитого газа в угольной шахте в провинции Саманган.