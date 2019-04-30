В МВД подсчитали, сколько жителей Донбасса хотят получить паспорт России

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Представитель управления МВД по вопросам миграции Кирилл Адзинов заявил, что 86% жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР хотят получить российское гражданство. Об этом сообщает ТАСС.

Он уточнил, что такие данные были получены в ходе социологического опроса.

«86% населения [ДНР и ЛНР] изъявили желание получить российское гражданство», — сказал Адзинов.

Представитель ведомства не уточнил, когда проводился опрос, а также не назвал его исполнителей.

Ранее сообщалось, что первый центр выдачи паспортов России жителям ЛНР открылся в Ростовской области.