Названа возможная причина пожара под Воронежем

Замглавы администрации Новоусманского района по строительству и ЖКХ Андрей Колыванов назвал возможную причину пожара на складе под Воронежем, принадлежащем розничной сети «Магнит». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, причиной пожара могло стать возгорание проводки, в результате чего начали гореть верхние этажи стеллажей, либо же возгорание самой продукции.

Он добавил, что об этом ему стало известно от очевидцев возгорания. В момент происшествия они находились в здании.

Ранее крыша загоревшегося под Воронежем склада розничной сети «Магнит» частично обрушилась.