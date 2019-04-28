Трамп назвал причину стрельбы в синагоге
Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования родным пострадавших при стрельбе в синагоге Калифорнии, передает РИА «Новости».
Выступая перед журналистами, Трамп назвал это нападение преступлением на почве ненависти.
В результате стрельбы один человек погиб, еще несколько человек получили ранения, в том числе дети.
Полицией был арестован мужчина. Правоохранители осматривают место происшествия.
Жителям города рекомендовали держаться подальше от места стрельбы.