По делу Арашуковых задержали двух силовиков

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Следователи задержали экс-первого замглавы Следственного комитета (СК) по Карачаево-Черкесии (КЧР) Казбека Булатова и начальника Центра противодействия экстремизму МВД по КЧР Тимура Бетуганова в рамках дела Арашуковых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко.

Как отмечается, против Булатова и Бетуганова было возбуждено уголовное дело.

«Они подозреваются в превышении должностных полномочий», — отметила Петренко.

Представитель СК добавила, что в ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение.

Ранее сообщалось, что суд арестовал имущество Арашуковых.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации утром 30 января. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве.

Также в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора Рауль Арашуков. Он подозревается в хищениях газа у ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей, а также создании организованного преступного сообщества.