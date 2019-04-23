Десятки человек стали жертвами оползня в Колумбии

В результате схода оползня в Колумбии погибли 28 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение национального управления по рискам стихийных бедствий.

В управлении добавили, что поисково-спасательная операция будет возобновлена утром во вторник, 23 апреля.

При этом отмечается, что синоптики прогнозируют продолжение ливней в Колумбии как минимум до первой недели июня.

Ранее сообщалось, что десятки человек погибли из-за наводнения в Индонезии.