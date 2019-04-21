Москвичам пообещали рекордную летнюю температуру

Синоптики пообещали москвичам «настоящее лето» в начале следующей недели, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Он заявил, что всю неделю в городе будет шикарная погода.

«На следующей неделе в Центральную Россию и среднюю полосу заглянет настоящее лето. Связано это со скандинавским антициклоном, который кубарем скатится к нам со стороны Балтики, ну и соответственно его ядро накроет Москву», — сообщил Тишковец.

Уточняется, что вся неделя будет солнечной и без осадков, ветер слабый, «практически штилевой». Ночная температура воздуха будет постепенно повышаться.