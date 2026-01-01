Власти Швейцарии заявили о сложностях с опознанием жертв пожара на курорте

Опознание жертв пожара в баре горнолыжного курорта Кран-Монтана в Швейцарии займет время. Об этом сообщил РИА Новости генеральный консул России в Женеве Игорь Попов.

Он заявил, что представительство РФ на связи с местными властями: дипломаты узнают у них и полиции, были ли среди пострадавших россияне.

По словам властей, опознание жертв проходит медленно из-за высокой степени ожогов, отметил Попов.

Работавший на месте ЧП медик рассказал RTS, что никогда не сталкивался ни с чем подобным. Среди жертв много молодежи. Он упомянул пострадавших в возрасте 15 лет и 21 года.

«Там царила ужасающая паника. Это было похоже на «Батаклан» (в 2015 году в концертном зале «Батаклан» в Париже террористы захватили заложников, тогда погибли более 130 человек) только без оружия. Поразительно, сколько людей там было; люди лежали повсюду, все были обожжены. Молодые люди пытались делать искусственное дыхание», — описал увиденное медик.

Он добавил, что помогал определять тяжесть травм пострадавших, однако «все они были в критическом состоянии, повсюду раздавались крики». Люди страдали от болезненных ожогов и отравления токсичным дымом. Некоторые выходили из бара и задыхались на улице.

В ночь на 1 января в Кран-Монтане в Швейцарии произошли пожар и взрыв в подвале бара Constellation, где гости встречали Новый год. При возгорании не выжили 40 человек, еще 100 пострадали. Причиной пожара могли быть праздничные свечи.

