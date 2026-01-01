«Бомжей не больше»: экс-игрок «Спартака» сравнил Майами с Москвой

Экс-игрок «Спартака» Кобаров: бомжей в Майами не больше, чем в Москве

Бывший защитник «Спартака» Кирилл Комбаров сравнил жизни в Москве и Майами. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Бомжей на улице практически нет, в Майами их не больше, чем в Москве. Примерно одинаково [по качеству жизни], но по инфраструктуре, сервису и всем бытовым моментам лучше Москвы города не видел. Зато здесь нет пробок», — отметил он.

Комбаров также объяснил, почему полтора года назад решил переехать в США вместе с семьей.

В своей профессиональной футбольной карьере защитник играл за московские «Динамо», «Спартак», «Торпедо», «Спартак‑2», «Томь» и «Арсенал». Он объявил о завершении карьеры в 2021 году. При этом Комбаров ни разу не получал вызовы в основную сборную России — он играл за национальную команду до 21 года с 2007 по 2008 год, а также провел два матча за Россию-2 в 2011 году.

У Кирилла Комбарова есть брат-близнец — Дмитрий Комбаров, вместе они играли в «Спартаке».

Ранее Комбаров заявил, что не будет покупать хлеб за 80 рублей.