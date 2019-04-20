Число пострадавших от пожаров в Забайкалье увеличилось до 27 человек

В результате пожаров в Забайкальском крае пострадали уже 27 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

По данным ведомства, в настоящее время после пожаров госпитализировано семь человек.

«В тяжелом состоянии двое, средней степени — шестеро, легкой — 19 пострадавших», — уточнили в Минздраве.

В пятницу, 19 апреля, в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за степных пожаров.

Ранее сообщалось, что пожары в Забайкалье ликвидированы во всех населенных пунктах.