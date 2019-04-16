О спасительных для Нотр-Дама минутах рассказали в МВД Франции

<img src="//img.gazeta.ru/files3/99/12304099/upload-RTX6RVH1-pic905-895x505-56607.jpg">

Замминистра внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что судьба собора Нотр-Дам-де-Пари, где накануне произошел крупный пожар, решалась в течение считанных минут, передает телеканал BFM TV.

По его словам, судьба собора решилась в течение 15 минут, «максимум получаса». При этом министр подчеркнул, что риски для Нотр-Дама по-прежнему сохраняются.

Реклама

Кроме того, Нуньес дал высокую оценку работе нескольких сотен спасателей, которым пришлось рисковать жизнью ради спасения здания.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал сроки восстановления Нотр-Дама.

В результате пожара 15 апреля в соборе Нотр-Дам-де-Пари обрушилось две трети крыши, полностью сгорел готический шпиль. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Франции расследуют дело о неумышленном причинении ущерба. По предварительной версии, причиной воспламенения стала неосторожность во время восстановительных работ.