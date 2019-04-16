Неизвестный взял в заложники сотрудницу метро в Москве

В столичном метрополитене неизвестный мужчина взял в заложники одну из сотрудниц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя главного следственного управления Следственного комитета (СК) по Москве Юлию Иванову.

Отмечается, что инцидент произошел утром на посту охраны при въезде в туннель около станции «Автозаводская». Мужчина закрылся внутри поста, начал угрожать молотком сотруднице и выдвигать требования.

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«В настоящее время мужчина задержан, он будет доставлен в следственный отдел», — заявила Иванова.

Уточняется, что сотрудница метрополитена была освобождена, а задержанного собираются проверить на вменяемость.

Ранее сообщалось, что пассажира ранили ножом на станции метро «Автозаводская».