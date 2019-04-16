Макрон зашел в еще не потушенный Нотр-Дам-де-Пари
Президент Франции Эммануэль Макрон зашел в парижский собор Нотр-Дам-де-Пари, возгорание в котором в настоящее время не удалось полностью локализовать, пишет Le Figaro.
Отмечается, что президент почти сразу же покинул собор.
Ранее Макрон обратился к нации в связи с пожаром в Нотр-Дам-де-Пари. В частности, президент объявил о начале сбора средств на реконструкцию собора.
Также ранее стало известно, что экстренным службам удалось сохранить несущие конструкции собора. В настоящее время известно об одном пожарном, получившем серьезные ранения.