Макрон зашел в еще не потушенный Нотр-Дам-де-Пари

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Президент Франции Эммануэль Макрон зашел в парижский собор Нотр-Дам-де-Пари, возгорание в котором в настоящее время не удалось полностью локализовать, пишет Le Figaro.

Отмечается, что президент почти сразу же покинул собор.

Ранее Макрон обратился к нации в связи с пожаром в Нотр-Дам-де-Пари. В частности, президент объявил о начале сбора средств на реконструкцию собора.

Также ранее стало известно, что экстренным службам удалось сохранить несущие конструкции собора. В настоящее время известно об одном пожарном, получившем серьезные ранения.