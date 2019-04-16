СМИ: YouTube «связал» пожар в Нотр-Дам с терактами 11 сентября
Видеохостинг YouTube во время прямых трансляций пожара в парижском соборе Нотр-Дам-де-Пари показывал врезку с информацией о террористических актах 11 сентября 2001 года, пишет Gizmodo.
В издании напомнили, что в мае 2018 года YouTube начал добавлять к некоторым видео врезки, чтобы бороться с конспирологическими теориями, которые содержатся во многих видеороликах хостинга. Однако алгоритм сработал «не так уж хорошо», добавили в Gizmondo.
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На портале рассказали, что YouTube добавил к живым трансляциям ссылку на статью о терактах 11 сентября в Британской энциклопедии.
Ранее российская телеведущая Ксения Собчак назвала виновных в пожаре в Нотр-Дам-де-Пари.