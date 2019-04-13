Украинцы пытались провезти в Белоруссию 800 кг сала

Трое украинцев пытались двумя подводами провезти в Белоруссию 800 кг сала. Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на данные пограничной службы.

Как отмечается, инцидент произошел в Волынской области.

Пограничники обратили внимание на украинцев, которые, как выяснилось, не имели документов. При них было обнаружено 28 мешков сала, пограничники изъяли их в результате осмотра.

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Уточняется, что на мужчин были составлены административные протоколы о нарушении пограничного режима.

Ранее сообщалось, что украинец пытался в ботинке провезти в Россию 1 млн рублей.