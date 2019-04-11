Россиянам посоветовали не убирать зимние вещи

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не торопиться убирать зимние вещи. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, потепление не означает, что весна наступила окончательно.

«Она неустойчивая, будут обязательные возвраты, понижение температуры», — подчеркнул Вильфанд.

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Представитель Гидрометцентра добавил, что температура станет более-менее устойчивой ближе к 20 апреля.

Ранее синоптики рассказали, когда в Москву придет настоящее тепло.

С подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.