Взрыв произошел в жилом доме в Екатеринбурге, есть пострадавшие
В жилом доме в Екатеринбурге произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы МЧС России.
Как отмечается, в результате взрыва два человека пострадали.
В пресс-службе уточнили, что детей среди пострадавших нет. После взрыва из здания были эвакуированы 20 человек, в том числе восемь детей.
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По словам представителя МЧС, площадь пожара в результате ЧП составила 30 кв. м., открытое горение удалось ликвидировать.
Ранее сообщалось, что в Московской области произошел взрыв газа, в результате чего два человека погибли.