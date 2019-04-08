Москвичей пригласили на весеннюю диспансеризацию ногтей
Жителей Москвы пригласили поучаствовать в акции «весенняя диспансеризация ногтей», сообщает агентство городских новостей «Москва».
Уточняется, что все желающие смогут бесплатно пройти обследование кожи и ногтей на наличие грибковых заболеваний.
«При необходимости врачи направят пациента к смежным специалистам: эндокринологам и терапевтам», — говорится в сообщении.
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Москвичей осмотрят врачи научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии департамента здравоохранения столицы.
В прошлом году проверить ногти пришли 1,5 тыс. пациентов.