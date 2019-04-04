О принудительном демонтаже домов односельчан Кадырова узнали СМИ

Жители Чечни рассказали, что в селении Центарой, которое расположено недалеко от родового поместья главы региона Рамзана Кадырова, им приходится демонтировать свои дома. Об этом сообщает «Кавказский узел».

Как отмечается, демонтаж десяти домов связан с решением властей расширить территорию парка в центре села.

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«Хозяевам дали две недели, чтобы они вывезли все, что нужно, и демонтировали конструкции, которые им в дальнейшем могут понадобиться», — рассказал местный житель Аллерой Муса.

Уточняется, что тем, чьи дома снесут, должны выделить участки в другом месте или выплатить компенсации.

Ранее сообщалось, что после призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции.