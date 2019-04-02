Минобороны назвало причину взрыва в военной академии Петербурга

В Военно-космической академии им. Можайского в Петербурге сработало неустановленное взрывное устройство, сообщает РИА «Новости».

Об этом рассказали в Министерстве обороны.

«Около 13 часов 30 минут в Санкт-Петербурге в одном из служебных помещений административного здания Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского произошел взрыв неустановленного безоболочного предмета», — говорится в сообщении.

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На месте работает руководство учебного заведения совместно с правоохранительными органами.

Ранее стало известно, что в Пушкине в Институте микробиологии произошел не второй взрыв, как сообщили СМИ, а бытовой инцидент. Лаборантка уронила в кабинете колбу с химическими реактивами.