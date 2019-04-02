На ребенка обрушились брусья и наледь с крыши в Екатеринбурге
В прокуратуре Екатеринбурга начали проверку после получение данных о падении на ребенка деревянных брусьев и наледи с крыши детсада. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что инцидент произошел вечером 1 апреля на улице Уральских рабочих, когда 3-летняя девочка вместе с мамой выходила из подъезда детсада. После произошедшего она была доставлены в больницу с ушибом мягких тканей головы.
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«Запрошены документы с целью установления лица, ответственного на надлежащее содержание кровли и обслуживание здания детского сада», — говорится в заявлении ведомства.
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