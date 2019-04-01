В Саудовской Аравии запретят Boeing 737 MAX

Министр транспорта Саудовской Аравии Набиль бин Мохаммедом Аль-Амуди заявил, что страна вскоре откажется от самолетов Boeing 737 MAX, передает Reuters.

По словам министра, такое решение было принято после зафиксированных катастроф с участием этой модели самолета.

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Аль-Амуди рассказал, что королевство до этого не использовало эти самолеты и не будет это делать в ближайшем будущем.

Ранее стало известно, когда назовут причину падения самолета в Эфиопии.

Самолет Boeing 737 MAX разбился возле эфиопского города Дэбрэ-Зэйт утром 10 марта. На борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа, все они погибли. Некоторые страны, в том числе и Россия, решили закрыть воздушное пространство для самолетов Boeing 737 Maх.