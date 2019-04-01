Мадуро ограничил потребление электроэнергии в Венесуэле

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро в твиттере заявил о введении норм производства, распределения и потребления электроэнергии в стране.

По его словам, данные ограничения вводится в Венесуэле на 30 дней.

Он также добавил, что подобные меры позволят сбалансировать процесс генерации энергии и ее безопасную передачу.

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Мадуро подчеркнул, что ограничения вступают в силу с 1 апреля.

Ранее Мадуро заявил об «электромагнитных атаках» на объекты электроснабжения Венесуэлы.