«Электромагнитные атаки»: Мадуро об отключениях света в Венесуэле

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил об «электромагнитных атаках» на объекты электроснабжения республики. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, сбои в электроснабжении Венесуэлы происходили из-за этих «атак».

Он также добавил, что в настоящее время власти республики расследуют данные инциденты.

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Мадуро подчеркнул, что «удар» пришелся по генерирующим мощностям Венесуэлы.

Ранее сообщалось, что электричество отключили почти во всей Венесуэле.