«Электромагнитные атаки»: Мадуро об отключениях света в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил об «электромагнитных атаках» на объекты электроснабжения республики. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, сбои в электроснабжении Венесуэлы происходили из-за этих «атак».
Он также добавил, что в настоящее время власти республики расследуют данные инциденты.
Реклама
Мадуро подчеркнул, что «удар» пришелся по генерирующим мощностям Венесуэлы.
Ранее сообщалось, что электричество отключили почти во всей Венесуэле.