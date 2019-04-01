Неизвестные открыли огонь по протестующим в Каракасе

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В столице Венесуэлы вооруженные люди в гражданской одежде открыли огонь по участникам акции протеста. Об этом сообщает El Nacional.

По данным издания, в результате стрельбы пострадали по меньшей мере два человека.

Как отмечается, напавшие являются представителями «колективос» — проправительственных группировок.

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При этом все пострадавшие были госпитализированы с места происшествия.

Ранее сообщалось, что электричество отключили почти во всей Венесуэле.