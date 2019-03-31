ПЦУ начала работать в Словении

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Украинские дипломаты сообщили, что в Словении «начала функционировать» Православная церковь Украины (ПЦУ). Об этом сообщает RT со ссылкой на посольство Украины в Любляне.

Как отмечается, дипломаты из Украины присутствовали на первой Святой литургии св. Василия Великого.

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Литургия была проведена в храме св. Урха, уточняется в сообщении посольства.

Ранее сообщалось, что сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм Украинской православной церкви (УПЦ).

6 января 2019 года константинопольский патриарх Варфоломей передал Украине томос об автокефалии ПЦУ.