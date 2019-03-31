Женщина умерла во время выборов президента Украины

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В Запорожье во время выборов украинского президента скончалась пенсионерка. Об этом сообщает УНИАН.

Как отмечается, женщина собиралась проголосовать из дома. Однако, когда представители избирательной комиссии пришли за ее голосом, женщина была уже мертва.

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По предварительным данным женщина скончалась за полчаса до их прихода.

Ранее сообщалось, что женщина родила прямо во время голосования за президента Украины.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.