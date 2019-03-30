«Махровое ханжество»: раздевшихся учителей поддержали в Госдуме

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Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко поддержала учителей, которые разделись ради уволенной из-за фото в купальнике барнаульской учительницы Татьяны Кувшинниковой, передает «Говорит Москва».

По ее мнению, травля за их частную жизнь – это нехорошо.

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«Я считаю, что это правильно. Это не причина для увольнения. В трудовом кодексе прописано, за что можно увольнять, а это махровое ханжество», — заявила Драпенко.

Ранее российские учителя начали публиковать в социальных сетях свои снимки в купальниках с хештегом #УчителяТожеЛюди, поддерживая барнаульскую учительницу, которой пришлось уволиться из-за опубликованного в соцсетях снимка в купальнике.