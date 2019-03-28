В США оценили безопасность Boeing 737 MAX

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Федеральное авиационное управление США уверено в безопасности самолетов Boeing 737 MAX, передает ТАСС.

Об этом заявил исполняющий обязанности ведомства Дэниел Элуэлл.

По его словам, представители профсоюза пилотов уверены в безопасности Boeing 737 MAX.

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Он также добавил, что данные собранные после авиакатастроф с участием лайнеров не показали сбоев программного обеспечения.

Ранее сообщалось, что в США провели тестовые полеты Boeing 737 MAX с обновленной системой.