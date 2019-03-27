ФБР предлагали украденные из испанского посольства КНДР данные

Мужчина «мексиканской национальности» связывался с ФБР в Нью-Йорке, предлагая им украденные из посольства КНДР в Испании данные, сообщает The Local со ссылкой на заявление испанского суда.

В издании напомнили, что нападение на северокорейское посольство произошло 22 февраля. В заявлении суда говорится, что мужчина связался с ФБР через пять дней после инцидента. На портале не уточнили, согласились ли в ФБР принять эти данные.

Ранее сообщалось, что на нападение посольства КНДР в Мадриде заподозрили спецслужбы США.