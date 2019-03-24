Мощный снегопад предрекли синоптики москвичам

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Жителей столичного региона ожидает мощный снегопад в середине предстоящей недели. О этом сообщает портал «Метеовести».

Сообщается, что на столицу вновь надвигается холодный атмосферный фронт. По данным синоптиков, в ночь со вторника, 26 марта, на среду, 27 марта, в Москве выпадет около трети мартовской нормы осадков.

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«По нашим прогнозам, в середине новой недели Москву ждет еще один рецидив зимы <...> холодный атмосферный фронт обрушит на мегаполис еще одну порцию снега и мокрого снега», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после снегопада утром в четверг, 28 марта, в городе похолодает до -1...-6°С.

«Так что про зиму забывать еще рано», — заключили синоптики.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.