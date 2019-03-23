Норвежский охотник подстрелил 75-летнего бегуна вместо косули

Норвежскому охотнику грозит суд из-за того, что он подстрелил 75-летнего бегуна. Об этом сообщает The Local.

Как отмечается, в ноябре 2018 года мужчина вышел на пробежку, после чего неожиданно получил пулю в бедро.

После инцидента 48-летний охотник был задержан. Первоначально предполагалось, что это был случайный выстрел. Однако после просмотра записей, сохраненных на телефоне задержанного, прокурор обвинил его в преднамеренном покушении на убийство.

Реклама

«Если вы просмотрите видеозапись, то для меня очевидно, что он целился в человека», — заявил прокурор.

Однако охотник отрицает обвинения, утверждая, что он принял пострадавшего за косулю. Более того, полиция до сих пор не смогла обосновать возможную причину, по которой он хотел бы преднамеренно застрелить бегуна.