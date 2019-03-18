Зачем Бастрыкин смотрел лупой в ноутбук, рассказали в СК

В СК России объяснили, почему председатель ведомства Александр Бастрыкин смотрел в ноутбук при помощи лупы. Об этом сообщает News.ru.

Бастрыкин пытался рассмотреть на ноутбуке видео с камер наблюдения, чтобы разобраться в ситуации. Он пытался понять, действительно ли погибший мужчина во время службы поскользнулся на мостках, упал в воду и утонул, уточняет портал.

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«В некоторых случаях использование программных средств отработки изображений, в том числе цифровое увеличение, не дает такого эффекта, как оптическое увеличение с использованием, например, лупы», — добавили в ведомстве.

Ранее Бастрыкин направил криминалистов в Петербург после обрушения здания.