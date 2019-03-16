При пожаре в Красноярском крае погибли двое детей

В управлении МЧС по Красноярскому краю проинформировали о гибели двух детей при пожаре, который произошел в частном доме. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, возгорание произошло около 23.10 мск в доме, расположенном в деревне Бобровка.

«Погибли двое детей — мальчик 2018 года рождения и девочка 2016 года рождения», — заявили в ведомстве.

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Уточняется, что два человека смогли выбраться из здания самостоятельно, еще одна молодая девушка была госпитализирована с ожогами тела 2-3 степени.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре загорелся склад с полиэтиленовой и бумажной тарой.