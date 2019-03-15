Брошенную в московской квартире девочку захотела забрать тетя
Тетя пятилетней девочки, которую обнаружили в захламленной квартире в Москве, захотела забрать ее в свою семью, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службу уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой.
При этом отмечается, что решение о дальнейшей судьбе девочки будет приниматься органами опеки после принятия процессуальных решений правоохранительными органами. Также Кузнецова призвала дождаться результатов следствия и не делать преждевременных выводов.
«Безусловно, решение будет приниматься уполномоченными органами. Главное, чтобы рядом оказался человек, который будет о ней заботиться, любить ее и чувствовать, что с ней происходит», — говорится в сообщении Кузнецовой.
Она добавила, что специалисты «дают неплохие прогнозы» по поводу состояния девочки.
Ранее главный педиатр Москвы попросил не называть «маугли» спасенную из квартиры девочку.