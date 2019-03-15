Суд отказал в аресте депутата Госдумы Белоусова

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Ленинский суд Екатеринбурга отказал следствию в аресте депутата Госдумы Вадима Белоусова, обвиняемого во взятке. Об этом сообщает ТАСС.

Следственный комитет России просил арестовать депутата Госдумы Вадима Белоусова по обвинению в получении взятки в размере около 3,5 млрд рублей.

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«Суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства следователя», — огласила решение судья.

6 декабря 2018 года Госдума дала согласие на лишение Белоусова депутатской неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что СК просит арестовать депутата Госдумы за взятку.