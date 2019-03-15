Главный педиатр Москвы попросил не называть «маугли» спасенную из квартиры девочку

<img src="//img.gazeta.ru/files3/435/12238435/sk-pic905-895x505-23944.jpg">

Главврач детской клинической больницы им. З.Башляевой Исмаил Османов попросил на называть «маугли» девочку, которая была спасена из квартиры в многоэтажном доме на Ленинградском шоссе. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По его словам, данное прозвище может нанести ущерб ее психике.

Реклама

«Я бы не употреблял этот термин, это клише, которое потом прицепится и, не дай бог, на всю жизнь дополнительная психологическая травма», — отметил Османов.

Он подчеркнул, что она в дальнейшем будет интегрироваться в социум. Также медик добавил, что элементарные навыки у девочки все-таки есть, и прозвище «маугли» ей не совсем подходит.

Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам ребенка рассказала о состоянии девочки-маугли.