Полиция обезвредила обнаруженные после стрельбы в Новой Зеландии самодельные бомбы
В Новой Зеландии местная полиция обезвредила самодельные бомбы, найденные после стрельбы атаки на мечети в городе Крайстчерч, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на комиссара полиции Майка Буша.
По словам комиссара, бомбы были найдены в припаркованных автомобилях.
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В настоящее время других подробностей пока нет.
Ранее сообщалось, что задержаны четыре человека после стрельбы в мечетях Новой Зеландии.
Огонь в мечети Аль-Нур открыл 28-летний белый австралиец Брентон Таррант. СМИ, ссылаясь на источники, сообщали о 27 жертвах атаки. Позднее также стало известно, что один из нападавших устроил онлайн-трансляцию атаки на мечеть Аль-Нур.