Женщина отказалась целовать Порошенко

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В сеть попало видео, на котором в ходе встречи с избирателями в Черниговской области президент Украины Петр Порошенко попытался поцеловать женщину, передает РИА «Новости».

На кадрах видно, как Порошенко проходит через толпу и приветствует присутствующих: с мужчинами здоровается рукопожатием и хлопает по плечу, женщин — обнимает.

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В один момент Порошенко потянулся, чтобы поцеловать одну из женщин, но она проигнорировала и отстранилась от него.

После этого президент направился дальше, выкрикивая «Спасибо!».

Ранее украинский президент Петр Порошенко ущипнул за нос мужчину.