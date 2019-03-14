Женщина отказалась целовать Порошенко
В сеть попало видео, на котором в ходе встречи с избирателями в Черниговской области президент Украины Петр Порошенко попытался поцеловать женщину, передает РИА «Новости».
На кадрах видно, как Порошенко проходит через толпу и приветствует присутствующих: с мужчинами здоровается рукопожатием и хлопает по плечу, женщин — обнимает.
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В один момент Порошенко потянулся, чтобы поцеловать одну из женщин, но она проигнорировала и отстранилась от него.
После этого президент направился дальше, выкрикивая «Спасибо!».
Ранее украинский президент Петр Порошенко ущипнул за нос мужчину.