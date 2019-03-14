Суд Малайзии отказался освободить подозреваемую в убийстве брата Ким Чен Ына

Суд Малайзии отказался снять обвинения в убийстве Ким Чен Нама — старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына — с гражданки Вьетнама Доан Тхи Хыонг, передает Reuters.

Отмечается, что женщина находится под арестом уже более двух лет. При этом в понедельник, 11 марта, суд освободил из под стражи вторую подозреваемую в убийстве Ким Чен Нама, гражданку Индонезии Сити Асийа.

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Старший брат северокорейского лидера Ким Чен Нам был убит 13 февраля 2017 года в возрасте 45 лет в аэропорту Куала-Лумпура. По данным малайзийских властей, Ким Чен Нам был отравлен нервно-паралитическим веществом.

Ранее сообщалось, что Малайзия объявила в розыск свидетельниц убийства брата Ким Чен Ына.