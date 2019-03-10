Самолет со 149 пассажирами и 8 членами экипажа разбился в Эфиопии

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Cамолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа, потерпел крушение, передает Reuters.

Уточняется, что он направлялся в Найроби.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али выразил свои соболезнования семьям погибших в твиттере.

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По данным авиакомпании, самолет разбился возле эфиопского города Дэбрэ-Зэйт утром 10 марта.

В настоящее время выясняются детали произошедшего.

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