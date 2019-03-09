СМИ: в Венесуэле началась новая волна блэкаута

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Венесуэльцы снова жалуются на отключение электричества, новая волна блэкаута затронула те районы, где ранее электроснабжение удалось восстановить. Об этом сообщает El Nacional со ссылкой на очевидцев.

В издании напомнили, что электроснабжение в Венесуэле начало восстанавливаться с полудня 8 марта. Однако, добавили в El Nacional, некоторые районы страны остаются без электричества на протяжении 48 часов.

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Отмечается, что без света в настоящее время находятся штаты Валенсиа, Варгас, Тачира, Сулиа, Лара, Карабобо и другие.

Ранее на Кубе назвали терактом отключение электричества в Венесуэле.