СМИ: в Венесуэле началась новая волна блэкаута
Венесуэльцы снова жалуются на отключение электричества, новая волна блэкаута затронула те районы, где ранее электроснабжение удалось восстановить. Об этом сообщает El Nacional со ссылкой на очевидцев.
В издании напомнили, что электроснабжение в Венесуэле начало восстанавливаться с полудня 8 марта. Однако, добавили в El Nacional, некоторые районы страны остаются без электричества на протяжении 48 часов.
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Отмечается, что без света в настоящее время находятся штаты Валенсиа, Варгас, Тачира, Сулиа, Лара, Карабобо и другие.
Ранее на Кубе назвали терактом отключение электричества в Венесуэле.