Россиянка разбилась насмерть после падения с балкона в Таиланде

Туристка из России погибла в Таиланде в результате падения с балкона четвертого этажа отеля, передает The Thauger.

По данным издания, тело женщины было обнаружено полицейскими под балконами отеля на курорте Патонг. Врачи полагают, что россиянка скончалась из-за травмы головы, полученной при падении.

Реклама

Сообщается, что погибшей оказалась 27-летняя Елена Кусовникова, они отдыхали в Таиланде вместе с подругой. По словам второй девушки, они вместе вернулись в отель ночью, после чего подруга легла спать. О смерти Кусовниковой девушке сообщили полицейские.

Отмечается, что в номере следов конфликта обнаружено не было.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Бангкока погиб российский турист.