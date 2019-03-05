ПЦУ начала передачу зарубежных приходов Константинополю
«Новая украинская церковь» начала процесс передачи зарубежных приходов Константинопольскому патриархату, передает РИА «Новости».
Об этом заявил глава ПЦУ Епифаний Думенко.
По его словам, многие приходы «новой церкви» Украины самостоятельно изъявили желание подчиняться Константинополю.
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Он также добавил, что этот процесс должен быть постепенным и мирным.
Думенко подчеркнул, что некоторые зарубежные приходы ПЦУ не желают подчиняться Константинопольскому патриархату.
Ранее сообщалось, что Константинополь отказался от всеправославного обсуждения темы Украины.