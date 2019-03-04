Названы предпочтения россиян в начинке для блинов

Половина жителей России (50%) во время Масленицы выбирают сметану в качестве начинки для блинов, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.

Следом в рейтинге вкусовых предпочтений россиян идут варенье и джем (33%), а третье место поделили сгущенное молоко и творог (по 23%). Начинку из мяса или мед назвали любимой 19% респондентов, масло — 13%, за икру высказались 12% опрошенных, а блины с рыбой выбрали всего 4% россиян.

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Отмечать Масленицу 91% жителей России собирается поеданием блинов, 78% планируют попросить прощения у близких, а 68% опрошенных собираются пойти праздновать в гости.

Отказались от блинов на Масленицу всего 7% россиян.

Опрос был проведен 27 февраля 2019 года по телефону среди 1600 респондентов. Для такой выборки размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее сообщалось, что православные 2 марта отметили Вселенскую родительскую субботу.