Жене «краснодарского каннибала» вынесли приговор

Прикубанский районный суд Краснодара приговорил Наталью Бакшееву к десяти годам колонии за подстрекательство мужа к жестокому убийству знакомой, передает РИА «Новости».

Ранее коллегия присяжных из 12 человек признала Бакшееву виновной в подстрекательстве к убийству, отказав ей в праве на снисхождение. Обвинение просило для нее 12 лет лишения свободы и еще 1,5 года ограничения свободы.

Реклама

Сегодня, 27 февраля, суд признал Бакшееву виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет и ограничения свободы сроком на один год и шесть месяцев.

Ранее в СК рассказали, что «краснодарские каннибалы» убили жертву на почве ревности.