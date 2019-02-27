Совфед одобрил закон о паллиативной помощи

Совет федерации одобрил правительственный закон об оказании медицинской паллиативной помощи в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, согласно документу, такая помощь представляет собой комплекс мероприятий, направленных на улучшение качества жизни неизлечимо больных граждан. Они предполагают меры по облегчению боли и других тяжелых проявлений заболевания.

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Подчеркивается, что оказывать паллиативную помощь будут только медицинские работники, которые прошли специальную подготовку, в амбулаторных условиях. В том числе, на дому, в условиях дневного стационара и в стационарных условиях.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о паллиативной помощи.