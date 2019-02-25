В Шереметьево госпитализирован россиянин с лихорадкой Денге

Из столичного аэропорта Шереметьево сразу после прилета из Таиланда одного из пассажиров госпитализировали с лихорадкой Денге. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник.

По словам источника, эту лихорадку пассажир получил от комаров.

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«Пассажир летел со справкой. Он лечился в больнице Бангкока неделю до возвращения», — добавил источник.

Уточняется, что заболеть этой лихорадкой можно только от укуса зараженного комара.

Ранее сообщалось, что россиянин в Таиланде заразился лихорадкой Денге и впал в кому.