В Шереметьево госпитализирован россиянин с лихорадкой Денге
Из столичного аэропорта Шереметьево сразу после прилета из Таиланда одного из пассажиров госпитализировали с лихорадкой Денге. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник.
По словам источника, эту лихорадку пассажир получил от комаров.
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«Пассажир летел со справкой. Он лечился в больнице Бангкока неделю до возвращения», — добавил источник.
Уточняется, что заболеть этой лихорадкой можно только от укуса зараженного комара.
Ранее сообщалось, что россиянин в Таиланде заразился лихорадкой Денге и впал в кому.