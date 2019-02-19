Лжеконсул вымышленного государства предстанет перед судом в Петербурге

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что мужчину из Санкт-Петербурга будут судить за торговлю паспортами государства ASPI, которое он выдумал, передает РИА «Новости».

По данным ведомства, 64-летний капитан дальнего плавания Валерий Суханов, продававший гражданство государства ASPI в Карибском бассейне, представлялся консулом этой страны. Поддельные паспорта и водительские права он предлагал иностранцам-гастарбайтерам в России.

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Как отмечается, Суханова будут судить по статьям российского уголовного кодекса России «Мошенничество» и «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в России», которые были объединены в одно производство.

Ранее СМИ узнали об обвинении в мошенничестве прошедшего Сирию генерала.