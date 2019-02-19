Следователи заинтересовались «щупальцами» в супе юргамышских школьников

Следственный комитет (СК) России по Курганской области начал проверку после появления в сети снимков супа из школьной столовой в поселке Юргамыш, мясо в котором показалось странным пользователям соцсетей. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следствие к настоящему моменту установило, что ученикам юргамышской средней общеобразовательной школы приготовили суп с тушенкой, в состав которой вошли мясные субпродукты. Ведомство проверяет данную продукцию на соответствие требованиям безопасности.

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Как отмечается, в проверке также примут участие представители Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что юргамышских школьников накормили супом со странным мясом, которое пользователи соцсетей сравнили со «щупальцами».